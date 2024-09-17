عبد الرحيم كمال ضيف شرف معرض بغداد الدولي للكتاب في دورته الـ 25

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أعلنت إدارة معرض بغداد الدولي للكتاب في دورته الـ 25 هذا العام والتي تقام في الفترة من 12 حتى 22 سبتمبر الجاري، عن استضافتها السيناريست الكبير عبد الرحيم كمال ضيف شرف هذه الدورة وذلك يومي 18 و19 سبتمبر الجاري.

ونشرت الصفحة الرسمية لمعرض بغداد الدولي للكتاب على "فيسبوك" صورة للسيناريست عبد الرحيم كمال وعلقت: "من شيخ العرب همام إلى الحشاشين، الباحث في التاريخ يكتب عن التاريخ" ويحاوره الإعلامي كاروان كورة جي.

وكُرم السيناريست عبد الرحيم كمال مؤخرًا بجائزة "أفضل سيناريست" عن سيناريو مسلسل "الحشاشين" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2024 وذلك بحفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية، وقام بإهداء تكريمه للمنتجين الأربعة الراحلين وعلق: "شكرًا إدارة المهرجان ومبروك لكل الزملاء من الدول العربية ومن مصر".

مضيفًا: "سعيد ومتشرف أنها جائزة نقاد يعني جائزة فيها ذوق رفيع وفيها اختيار خاص وفيها جانب فني، وبهدي الجائزة لروح الأستاذ حسام شوقي والأستاذ فتحي إسماعيل المنتجين الكبار، اللي لولاهم مكنش هيطلع عمل زي الحشاشين عمل إنتاجيًا من أكبر الأعمال اللي تمت على مستوى الدراما العربية".

تدور أحداث مسلسل "الحشاشين" في إطار تاريخي، في القرن الحادي عشر، حول زعيم الحشاشين حسن الصباح وقيادته للفرقة التي اشتهرت بتنفيذ عمليات اغتيالات دموية لشخصيات مرموقة في تلك المرحلة، وشارك ببطولة المسلسل كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، نيقولا معوض، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

وأعلن "عبد الرحيم" خلال الفترة الماضية عن ترجمة روايته "أبناء حورة" للغة الإسبانية وهي رواية تنتمي لنوعية روايات الخيال والدهشة ونشرت عام 2021.

وكشف عبد الرحيم كمال في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" عن انتهاء السيناريست ناصر عبد الرحمن من كتابة سيناريو وحوار فيلم "بواب الحانة" من رواية له ويجرى تحويلها لفيلم سينمائي.

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