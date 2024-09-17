إبداعات السنباطى وكبار الملحنين فى حفل التراث على مسرح معهد الموسيقى

ياسر رشاد - القاهرة - تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلاً لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي فى ذكرى الموسيقار الكبير رياض السنباطي وذلك فى الثامنة والنصف مساء الخميس 19 سبتمبر بمعهد الموسيقى العربية، وذلك فى إطار فعاليات الثقافة المصرية للاحتفاء بذكرى المبدعين من عمالقة الزمن الجميل.

ويتضمن برنامج الحفل باقة من أجمل أعمال التراث الغنائي والموسيقى لكبار الملحنين مع روائع الموسيقار رياض السنباطي منها" عايزه قلبك المليان حنان ـ عايز جواباتك ـ اله الكون ـ إن كنت ناسي ـ الحب كده لـ رياض السنباطي تحميله عراق لـ لعبد الحليم نويره، موشح عنق المليح الغالى، روحى وروحك حبايب لـ فريد الأطرش، مادام تحب بتنكر ليه ـ أنا قلبي دليلى لـ محمد القصبجي، آه يا عيني لـ محمد الموجي، راح توحشيني لـ محمد فوزي، دور ياللي جرحت القلب لأحمد غنيمة، ألفين صلاه ع النبي لـ عبد العظيم عبد الحق، لأجل النبي لـ محمد الكحلاوي، حبيبي لعبته -سهرت لـ محمد عبد الوهاب.

يشارك في أداء الأغاني محي صلاح، أحمد الوزيري، أحمد صبري ، أحمد محسن، رضوي سعيد، حنان الخولي، ريم حمدي وأسماء كمال.



يذكر أن الموسيقار الكبير رياض السنباطي ولد فى 30 نوفمبر 1906 ويعد أحد أبرز الموسيقيين العرب، اشتهر بتفرده فى تلحين القصيدة العربية، بلغ عدد مؤلفاته الغنائية 539 عملاً كما بلغ عدد مؤلفاته الموسيقية الخالصة 38 معزوفة، تعاون مع عدد من اعظم المطربين وحصل على العديد من الجوائز والتكريمات، رحل عن دنيانا صباح التاسع من سبتمبر عام 1981تاركاً ارثاً فنياً ضخماً شكل جزء هام في تاريخ الموسيقى العربية.



يذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الموسيقي العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقي الموسيقى العربية مثل الموشح ، القصيدة ، الدور ، الطقطوقة ، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي ، قدمت الفرقة أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة.