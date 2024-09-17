شكرا لقرائتكم خبر عن معجبو ماثيو بيري ينتقدون عدم ذكره في جوائز إيمي والان مع تفاصيل الخبر

انتقد معجبو الممثل الراحل ماثيو بيري حفل توزيع جوائز Emmy Awards السادس والسبعين، لعدم تضمين ممثل مسلسل Friends الراحل خلال فقرة الذكرى.

وسارع العديد من المعجبين الغاضبين إلى النشر على موقع "X" حول هذا الموضوع، فكتبوا: "هل فاتني الحفل أم لم يعرض Emmy ذكري ماثيو بيري؟"، وأضاف آخر: "كيف بحق السماء لم تشمل جائزة الإيمي ماثيو بيري؟".

ومع ذلك، كشف أحد المعجبين عن سبب عدم إدراج بيري، الذي توفي متأثرًا بالتأثيرات الحادة للكيتامين في أكتوبر 2023، حيث كتب "لم يتم نسيان ماثيو بيري لقد تم إدراجه في حفل Memoriam لعام 2023 في حفل توزيع جوائز Emmys في وقت سابق من هذا العام".

تم تكريم الممثل الراحل البالغ من العمر 54 عامًا، في نفس الحدث العام الماضي، والذي أقيم في يناير، وخلال هذا العرض، أشادت جوائز Emmys بالممثل الكندي بطريقة مؤثرة، حيث قامت بتشغيل أغنية Friends "سأكون هناك من أجلك" خلال مقطع In memoriam، والذي اختتم بصورة للراحل.

وكان كينيث إيواماسا مساعد النجم العالمى الراحل ماثيو بيري، اعترف بأنه وجده فاقدًا للوعي عدة مرات في الأسابيع التي سبقت وفاته، كينيث إيواماسا هو أحد الأشخاص الخمسة الذين اتُهموا بوفاة بيري الأسبوع الماضي، إلى جانب الدكتور مارك شافيز والدكتور سلفادور بلاسينسيا، وجاسفين سانجا المعروفة باسم "ملكة الكيتامين"، والمخرج السينمائي إريك فليمنج، صديق بيري.

كان إيواماسا أيضًا الشخص الذي وجد بيري ميتًا في 28 أكتوبر من العام الماضى 2023، وأفاد موقع Page Six، أن إيواماسا قدم إقرارًا بالذنب بتهمة التآمر لتوزيع الكيتامين مما تسبب في وفاة بيرى، كما اعترف بحقنه مرارًا وتكرارًا بالمخدر دون التدريب المناسب.

وفقًا لاتفاقية الإقرار التي وقعها إيواماسا، فقد حقن بيري "بكميات كبيرة من الكيتامين"، والتي كان يعتقد أنها حوالي "6-8 حقن يوميًا"، في الأيام الأخيرة قبل وفاة الممثل، كما قام بإعطائه حقنة الكيتامين التي قتلت بيري، وحقنه إيواماسا ثلاث مرات في اليوم الذي توفي فيه في الساعة 8:30 صباحًا ثم مرة أخرى حوالي الساعة 12:45 ظهرًا.

وبعد حوالي 40 دقيقة، يُزعم أن بيري طلب منه "حقنة بحقنة كبيرة"، ويُقال إن هذه كانت كلماته الأخيرة قبل أن يجده إيواماسا ميتًا في حوض استحمام ساخن بعد ساعات، بعد أن غادر المنزل لقضاء بعض المهمات.

أخبر إيواماسا، المحققين أنه خلال شهر أكتوبر الماضى، اكتشف بيري فاقدًا للوعي مرتين على الأقل، وأعطى بيري ما لا يقل عن 15 حقنة من الكيتامين، وكلها من سانجا، وفقًا للائحة الاتهام.