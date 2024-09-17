تامر حسني : الاستفزاز سر نجاح كلماتي وألحاني

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث الفنان تامر حسني عن ذكرياته مع تأليف وتلحين أغانيه في بداياته والتحديات التي واجهها في نجاحه، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام” .

تامر حسني صحفي استفزني وخلاني أكتب وألحن

بدأ تامر حسين سرده لحكاية التأليف والتلحين، قائلًا" زمان وأنا ببدأ حياتي مكنتش ناوي إني أصمم أكتب أغانيا و ألحنها عملت أول لحن في حياتي لأغنيه إسمها راحت حبيبتي في ألبوم تامر و شيرين و إنتوا عارفين الألبوم ده إزاي نجح و كل أغانيه نجحت و كانت الأغنيه كلمات الشاعر الكبير بهاء الدين محمد طلع صحفي ينتقدني و كتب هو أنت لحقت تنجح عشان تلحن … فسألت نفسي هو كتب كده ليه مع إن الأغنيه من أنجح أغاني الألبوم و أكتر اغنيه ساعتها أثرت في الشباب ،، فسألت هو مين الصحفي ده طلع صاحب مطرب معين فعرفت إنه يمكن يكون غيران شويه و خلاص".

وتابع قائلًا" بعد شويه نزلت أغنية عيونه دار و كسبت مسابقه كبيره جداً في مصر ساعتها على نجوم اف إم و أخدت لقب أغنية القرن فطلع نفس الصحفي كتب إنت مصمم تلحن ليه تخيلوا أغنيه حاصله على لقب أغنية القرن و بتتحارب !!! من هنا خدني الحماس أدور جوه نفسي و أركز جامد إني أغيظه و مش بس ألحن لاء أنا هلحن و هكتب أغانيا و فعلاً من قلبي بشكر الصحفي و المطرب اللي خلاه يكتب كده لآن لولاهم مكنتش عملت الأغاني اللي هذكرها دي و مكنتش هبقى في مكانتي دي و ياريت تركزوا إنهم كلهم كلامي و لحني عشان في ناس كتير متعرفش

نور عيني .. كل مره .. لما بتكون بعيد .. أنا مش عارف اتغير .. يا بنت الايه .. قسمه و نصيب .. هي دي .. أنا ولا عارف .. يا تاعبني .. ضحكتها مبتهزرش .. ماتوصينيش .. إرجعلي .. ميحرمنيش منك .. الله يباركلي فيك .. صوتِك .. بغير عليها .. اسكتي .. حرقة دم .. زي الايام دي .. تليفوني رن .. سي السيد .. 100 وش .. هدلعني …

‏come back to me



وأضاف" طبعاً لسه في أغاني كتير بس دول اللي حضروا في ذهني دلوقتي و لما لحنت و ألفت لغيري كانوا أغنيتين

قوم اقف وانت بتكلمني لبهاء و بص بقى لشيرين