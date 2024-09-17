خالد جلال ينعى المخرج المسرحي إيمان الصيرفي

ياسر رشاد - القاهرة - نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، المخرج المسرحي إيمان الصيرفي الذى رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 71 عاما .

وقال المخرج خالد جلال: رحل عنا واحدا من الشخصيات الفنية المميزة فى مجال الإخراج المسرحى، بعد مسيرة فنية حافلة بالأعمال الناجحة، وندعو الله أن يتغمد الفقيد برحمته وغفرانه، ويلهم أهله الصبر والسلوان .

إيمان الصيرفي

يذكر أن المخرج المسرحي إيمان الصيرفي، ولد في 4 نوفمبر عام 1953، وشغل منصب ‏مدير عام فرقة الإسكندرية المسرحية‏ لدى ‏البيت الفني للمسرح بوزارة الثقافة‏، وأخرج الراحل عددا من العروض المسرحية، منها مسرحية خرابيش عام 2011، وشارك بالتمثيل في عدة أعمال، منها: سيت كوم "راسين في الحلال" عام 2008، وفيلم "من وراء الستار" عام 2010.