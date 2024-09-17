خالد جلال ينعى المخرج المسرحي إيمان الصيرفي

ياسر رشاد - القاهرة - نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، المخرج المسرحي إيمان الصيرفي الذى رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 71 عاما .
وقال المخرج خالد جلال: رحل عنا واحدا من الشخصيات الفنية المميزة فى مجال الإخراج المسرحى، بعد مسيرة فنية حافلة بالأعمال الناجحة، وندعو الله أن يتغمد الفقيد برحمته وغفرانه، ويلهم أهله الصبر والسلوان .
إيمان الصيرفي
يذكر أن المخرج المسرحي إيمان الصيرفي، ولد في 4 نوفمبر عام 1953، وشغل منصب مدير عام فرقة الإسكندرية المسرحية لدى البيت الفني للمسرح بوزارة الثقافة، وأخرج الراحل عددا من العروض المسرحية، منها مسرحية خرابيش عام 2011، وشارك بالتمثيل في عدة أعمال، منها: سيت كوم "راسين في الحلال" عام 2008، وفيلم "من وراء الستار" عام 2010.