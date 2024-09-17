5 أفلام قصيرة تنافس على جوائز مهرجان طرابلس للأفلام بلبنان

ياسر رشاد - القاهرة - تنافس MAD Solutions بخمسة أفلام قصيرة من توزيعها بالدورة الحادية عشر من مهرجان طرابلس للأفلام بلبنان الذي يمتد من الخميس 19 إلى الأربعاء 25 سبتمبر وهم حبيبتي للمخرج أنطوان ستيليه، مادونا للمخرج جون فريد زكي، يرقة للمخرجتين ميشيل ونويل كسرواني، نية للمخرجة إيمان عيادي، وبين البينين للمخرجة إيثار باعامر.

نبذة عن الأفلام المشاركة

ويعرض في فعاليات مهرجان طرابلس للأفلام الفيلم التونسي الفرنسي حبيبتي للمخرج أنطوان ستيليه، يستكشف علاقة معقدة بين أم وابنتها. واستوحيت القصة من التجربة الشخصية للمنتجة المشاركة في الفيلم صابرين حباسي، التي كتبت السيناريو أيضًا مع ستيليه.

ويضم الفيلم الممثلتين فريدة رحواج وليلى بليير، ويدور في نهاية يوم على شرفة على السطح حيث تدعوا أنيسة والدتها إلى باريس لقضاء عطلة نهاية الأسبوع معًا لكن لقاءهما لا يسير كما هو مخطط له.

كما يعرض أيضاً في مهرجان طرابلس للأفلام فيلم يَرقة للمخرجتين ميشيل ونويل كسرواني الذي شهد عرضه العالمي الأول بمهرجان برلين السينمائي الدولي وحصل على جائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم قصير ليصبح أول فيلم عربي يفوز بهذه الجائزة.

يدور حول سارة وأسما، امرأتان من بلاد الشام، تلتقيان أثناء عملهما في مطعم فرنسي بمدینة لیون، إذ تحمل كل منهما ثِقَل حیاتھا وبیتھا الذي تركته في بلدها. تبدأ علاقتھما بتوجس وحذر ولكن يولد مع الوقت خیطًا یربطھما.

وينافس أيضا علي جوائز مهرجان طرابلس للأفلام فيلم نية للمخرجة إيمان عيادي وبطولة ميليسا بن يحيى، ومريم مجقان وأمل كاتب، ويدور في ضاحية الجزائر حول أنيا التي تعيش حياتها كفتاة صغيرة تبلغ من العمر سبعة أعوام، لا تدرك إلى حد كبير التوترات التي تمزق البلاد نتيجة للحرب الأهلية لكن لديها أمنية وحيدة فقط: أن يعود والدها، الصحفي في مهمة، في الوقت المناسب للاحتفال بالمولد. عُرض الفيلم في عدة مهرجانات منها مهرجان الفيلم المغاربي بهولندا وملتقى بجاية السينمائي بالجزائر.

كما يعرض أيضا في مهرجان طرابلس للأفلام فيلم بين البينين للمخرجة إيثار باعامر وموسيقى زاك ماكنيل، وهو فيلم رسوم متحركة تجريبي سعودي.

ويروي الفيلم رحلة امرأة في عقدها العشرين، تجتاز توقعات المجتمع في سعيها لاكتشاف الذات. وفي تلك الرحلة تتلاشى الخطوط الفاصلة بين الواقع والخيال.

وعلى الرغم من العقبات، فإن ذاتها الحقيقية ترشدها نحو ذاتها الحقيقية. وقد شهد الفيلم عرضه العالمي الأول بمهرجان البحر الأحمر السينمائي.