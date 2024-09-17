هند صبري.. هكذا شوّقت جمهورها للجزء الثاني من “البحث عن علا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة هند صبري عبر حسابها الخاص في منصة “X” برومو الجزء الثاني من مسلسل “البحث عن علا” لتشوّق به جمهورها للعمل الذي ينطلق عرضه في 26 أيلول (سبتمبر) الجاري.

وعلّقت هند على برومو المسلسل قائلةً: “أخيراً “البحث عن عُلا” راجع لنا من جديد… الموسم الثاني من “البحث عن علا” يُعرض في 26 سبتمبر حصرياً على “نتفليكس””.

وكانت منصة Netflix قد طرحت البرومو التشويقي للجزء الثاني من مسلسل “البحث عن علا”، والذي كشف عن العديد من المفاجآت، منها ظهور شخصيات جديدة خلال الأحداث.

وكشفت Netflix عن تصوير أجزاء من المسلسل في باريس عاصمة فرنسا، حيث نشر الحساب الرسمي للمنصة على “إنستغرام” صوراً تؤكد سفر هند صبري “علا” إلى فرنسا رفقة ظافر العابدين الذي انضم حديثاً الى الموسم الثاني من المسلسل.

وعلّق حساب المنصة على الصور قائلاً: “علا عبد الصبور في فرنسا”، وعلّقت هند صبري على الصور قائلةً بالفرنسية: “لمَ لا؟ ليست إيميلي وحدها”، في إشارة إلى مسلسل “نتفليكس” الشهير “إيميلي في باريس”، ليردّ عليها حساب المنصة بالقول: “شكل فرنسا هتنوّر ولا إيه؟”.

وشارك في بطولة مسلسل “البحث عن علا” في موسمه الأول إلى جانب هند صبري كلٌ من: سوسن بدر، هاني عادل، ندى موسى، محمود الليثي، داليا شوقي، خالد النبوي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف غادة عبد العال، قصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال، وإخراج هادي الباجوري.