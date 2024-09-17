جولة أنغام في دول الخليج مستمرة.. حفل جديد منتظر في البحرين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواصل الفنانة أنغام جولتها الغنائية في منطقة الخليج العربي، حيث تستعد لإحياء حفل في دولة البحرين يوم الجمعة المقبل 20 أيلول (سبتمبر)، وذلك بعد نجاح حفليها الأخيرين اللذين أحيت أحدهما في دبي في 27 آب (أغسطس) الماضي، والثاني في المملكة العربية السعودية في 13 أيلول (سبتمبر) الجاري.

يُذكر أن أنغام ستُحيي حفلاً جديداً في مركز البحرين العالمي للمعارض، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضوراً جماهيرياً كبيراً.

وكانت أنغام قد أحيت يوم الجمعة الماضي 13 أيلول (سبتمبر)، حفلاً غنائياً في السعودية على مسرح “عبادي الجوهر” ورفع الحفل شعار “كامل العدد”، وقدّمت أنغام خلاله باقة من أروع أغانيها، كما غنّت من ألبومها الجديد “تيجي نسيب” وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وأكدت أنغام في المؤتمر الصحافي الذي عُقد على هامش الحفل، أنها تختار كلمات أغانيها بقلبها لكي يصدّقها الجمهور، وأنها تحب تبنّي المواهب الجديدة، حيث قالت: “بختار كلمات الأغاني بقلبي وعقلي بس يمكن بقلبي الأول والكلام اللي بصدّقه أوي بختار الكلام كأني واحدة من الجمهور بختاره عاطفياً وإنسانياً علشان يدخل القلوب بسهولة”.