طليق جينيفر لوبيز الأوّل يكشف أسراراً عنها.. هذا ما قاله عن فشل زيجاتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا تزال النجمة العالمية جينيفر لوبيز محط اهتمام الصحافة بسبب مشاكلها العائلية وتبعات انفصالها المفاجئ عن النجم بن أفليك، حيث خرج زوجها الأول أوجاني نوا عن صمته وتحدث عن بعض صفاتها وقدّم لها نصيحة حول علاقاتها.

ونصح الشاب في حوار مع صحيفة “دايلي ميل” البريطانية، زوجته السابقة بأن “تظل عزباء لفترة من الوقت، بدلاً من القفز إلى زواج آخر بشكل مباشر”، على حد قوله.

كما كشف عن سبب فشل زيجات جي لو، قائلًا: “أستطيع إخبارك بناءً على تجربتي الخاصة، كنت أختلف أنا وجينيفر في السيارة، ثم بعد 20 دقيقة نجلس ونتظاهر بأن كل شيء على ما يرام”. وأضاف: “عندما كنا نقع في مشكلة ونخوض شجاراً، كان مزاجي يصبح سيئاً، لأنني كنت أعلم في قرارة نفسي أننا لسنا على ما يرام. كنت أكره الذهاب إلى السجادة الحمراء، والمناسبات الصاخبة، وكانت تحاول إقناعي بالحضور وكنت أقول: هذا مستحيل… لن أتظاهر”.

وأوضح أن بن أفليك كان يبدو متوتراً أيضاً أثناء سيره على السجادة الحمراء رفقة جينيفر لوبيز، مشيراً إلى أنه يتفهّم مشاعره بناءً على تجربته الشخصية.

وقال أوجاني إنه لا يعرف مقدار الحب الذي تحتاج إليه جينيفر، أو تبحث عنه، إذ إنها تزوجت بالفعل أربع مرات. وتابع قائلاً: “حاولي البقاء عازبة لفترة، خذي إجازة من العلاقات لمدة 12 شهراً. إذا التقيت بشخص جديد، فربما عليك أن تُبقي الأمر سرّاً، ولا تتزوجي مجدّداً”. وأضاف: “لديها مهنة مذهلة وهي امرأة مجتهدة وجميلة، لكن عندما تكون مع شخص ما، عليها أن تقضي وقتاً ممتعاً معه، ولا تفكر في الظهور أمام الكاميرات”.

يُذكر أن الثنائي الشهير بن أفليك وجي لو يفكّران في متابعة قضية طلاقهما، رغم رصدهما معاً في أحد فنادق بيفرلي هيلز رفقة أطفالهما، حيث تناولا الغداء معاً، إذ إن الثنائي لم يوقّعا على اتفاقية ما قبل الزواج، ويعملان على إنهاء التفاصيل المالية بينهما بشكل ودي، مع التشديد على أن سعادة أطفالهما هي الأولوية.