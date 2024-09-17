زوجة بدر الشعيبي تتراجع عن الانفصال وتعتذر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت شوق البلوشي ضجة كبيرة بمنشور اعتذار وجهته على السوشيال ميديا لزوجها بدر الشعيبي، وذلك بعد أسابيع من إعلان انفصالها الذي قالت بأنه حصل بسبب أزمة وقعت بينهما، وسارعت لإعلان انفصالهما.

وبدأت زوجة بدر الشعيبي منشورها بآية قرآنية، واستكملت منشورها قائلة: “الحمد لله على نعمة بدر الشعيبي الغالي بحياتي اللي صورته واسمه ونجاحه يهمني دائماً، لأنه زوجي الطيب وأبو عيالي الغاليون، وكل إنسان يغلط وأنا غلطت بحقه وهو أكبر من هالشي… اعتذر عن ما بدر مني لأن الاعتذار من شيم الكبار وقبول العذر من شيم الكرام. الله يخلينا لبعض، ويديم المحبة بينا، ويبعد عنا كل حاسد وحاقد”.

وكشفت أيضاً أنها “سأبتعد عن السوشل ميديا، وأتفرغ لمملكتي الصغيرة. أتمنى منكم الدعاء لي بالخير انا وعائلتي الصغيرة. غلطت بحقه”.

وجاء هذا الاعتذار بعد الضجة التي تسببت فيها شوف بالإعلان بشكل مفاجئ خلال الشهر الماضي، عن انفصالهما ونشرت عبر حسابها الشخصي خبر الانفصال التي تم بسبب خلاف وقع بينها وبين زوجها، مهددة كل من يسيء لها أو لزوجها وأولادهما باللجوء للقانون.