قائمة بأكثر المسلسلات التّركيّة مشاهدة مع بداية الموسم الشّتويّ…. وبعض الأعمال مخيّبة للآمال

إنتظر الجمهور التّركيّ والعربيّ خارطة المسلسلات التّركيّة الجديدة التي انطلق عرضها في الموسم الشّتويّ الذي ينطلق كالعادة مطلع شهر أيلول/سبتمبر.

في هذا السّياق، سنسلط الضّوء على نسب مشاهدة المسلسلات التي بدأ عرضها وسط منافسة شديدة وهي:

مسلسل “الطّائر الرّفراف” حقّقت بداية موسمه الثّالث نسبة مشاهدة وصلت الى ٤.٤٦. وذلك بتراجع غير مستحب لبداية الموسم في ظلّ المنافسة الشّرسة مع باقي المسلسلات التي حقّق بعضها نسبة ٨،٦٠ كمسلسل “حكاية ليلة”.

أمّا الموسم الثّالث من مسلسل “شراب التّوت” فقد حقق ٦.٨٢.

أمّا نسبة مشاهدة مسلسل “ليلى” فقد وصلت الى ٤.٨٧.

أمّا نسبة مشاهدة مسلسل “جبل القلب” الموسم الخامس فقد بلغ ٤.٤٤. أمّا مسلسل “القلب الأسود” فقد حقق ٤.٠٣. أمّا مسلسل “الكذبة” فقد حقق ٣.٩٨ وقد تغيّر يوم عرضه من الاثنين الى السبت اعتبارا من الاسبوع القادم.

أمّا نسبة مشاهدة مسلسل “المتوحّش” بداية الموسم الثّاني فقد بلغ ٢.٧٦ .

أمّا نسبة مشاهدة مسلسل “الدّم الفاسد” فقد وصل إلى ٢.٣٩ .

نسبة مشاهدة مسلسل ملحمة الشّجرة السّوداء – بداية الموسم الثّاني بلغ ١.٨٦ .

نسبة مشاهدة مسلسل “الأزقّة الخلفيّة” – بداية الموسم التّاسع عشر وصلت الى ٣.٠٤

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دون أن ننسى أنّ هناك مسلسلات عديدة لم يبدأ عرضها بعد كالموسم الثّاني من مسلسل “بهار” الذي انطلق عرضه بالأمس. الموسم الثّاني من مسلسل “حجرة ورقة مقصّ” يبدأ عرضه يوم الأربعاء القادم. مسلسل “أرض الحبّ الجميل” يبدأ عرضه قريبًا على “كانال د”. مسلسل “حبّ بلا حدود” الموسم الثّاني يبدأ عرضه يوم الخميس في السّادس من سبتمبر. مسلسل “المنظّمة” بموسمه الخامس الذي سيبدأ عرضه يوم الأحد القادم، إضافة الى مسلسلات ضخمة قدّرت بنحو خمسة وسبعين عملًا دراميًّا في هذا الموسم.