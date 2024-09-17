الاحتفال بمئوية المعهد العالى للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون غدا

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القاهرة - سامية سيد - يقام تحت رعاية الاستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة وإشراف كل من الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون والدكتور أحمد يوسف عميد المعهد العالي للموسيقى العربية الاحتفال غدا بمئوية المعهد ومرور مائة عام على نشأته وتخريجه للعديد من المبدعين والموهوبين فى الغناء والعزف بمصر والوطن العربى .

ومن المقرر أن يتضمن الحفل مجموعة من الفقرات المتنوعة منها تكريم باقة من رموز المعهد ورواده، كذلك سوف يتم تكريم الدفعة ال 51 والتى تحمل اسم الموسيقار خالد الذكر سيد درويش والدفعة رقم 52 التى تحمل اسم الراحل العظيم الموسيقار المبدع على اسماعيل .

وسوف تقدم فرقة ام كلثوم للموسيقى العربية فقرة موسيقية متميزة بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستارا وقد قالت: " جبارة " إن المعهد كان وسيظل هو النواة الرئيسية لتخريج المبدعين فى مجال الغناء والعزف فقد خرج المعهد منذ نشأته اهم الموسيقيين وكان شاهدا على تطور وحداثة الموسيقى واتجاهاتها وأضافت أن المعهد قد شارك على مدار مائة عام فى نهضة واثراء الحياه الموسيقية من خلال تخريج أجيال من المبدعين والموهوبين.



الاحتفال بمؤية المعهد العالى للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون (1)



الاحتفال بمؤية المعهد العالى للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون (2)



الاحتفال بمؤية المعهد العالى للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون (3)



الاحتفال بمؤية المعهد العالى للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون (4)



الاحتفال بمؤية المعهد العالى للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون (5)



الاحتفال بمؤية المعهد العالى للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون (6)



الاحتفال بمؤية المعهد العالى للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون (7)



الاحتفال بمؤية المعهد العالى للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون (8)



الاحتفال بمؤية المعهد العالى للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون (9)



الاحتفال بمؤية المعهد العالى للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون (10)



