آخر منشور لـ إيمان الصيرفي قبل وفاته: " خلصني مما أعاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

رحل عن عالمنا، صباح اليوم الثلاثاء، المخرج المسرحي إيمان الصيرفي عن عمر يناهز الـ 71 عامًا.

وكان آخر كلماته المخرج إيمان الصيرفي، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك": "يارب العالمين إذا كان ما أعانيه من ألم يرضيك فزدني منه،

وإن كان لا يرضيك فارفع مقتك وغضبك عني وأغثني يا مغيث المكروبين يا مقتدر، وخلصني مما أعاني فخفف عني، وأكتب لي شفاءا عاجلا لايغادر سقما

اللهم استجب يارب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين فأنت صاحب كن فيكون، أمين أمين أمين يا رب العالمين".

وأعلن الفنان منير مكرم خبر الوفاة عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وكتب: "رحل المخرج، إيمان الصيرفي، الأستاذ والمعلم.

ولد المخرج المسرحي إيمان مصطفى الصيرفي، في 4 نوفمبر عام 1953، وشغل منصب ‏مدير عام فرقة الإسكندرية المسرحية‏ لدى ‏البيت الفني للمسرح بوزارة الثقافة‏.

وأخرج العديد من العروض المسرحية، منها مسرحية "خرابيش" عام 2011، وشارك بالتمثيل في عدة أعمال، منها: سيت كوم "راسين في الحلال" عام 2008، وفيلم "من وراء الستار" عام 2010.

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