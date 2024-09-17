" من غير أي تجميل".. حلا شيحة ترد على هجوم المتابعين بسبب ملامحها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

انتقد عدد من المتابعين الفنانة حلا شيحة عقب نشرها مجموعة صور من إطلالتها الأخيرة، عبر حسابها على "انستجرام".

وظهرت حلا شيحة بالصور بدون استخدام "فلاتر"، والتقطت الصور بواسطة هاتفها المحمول، وعلقت: "لأني بحب التصوير دي صور في البيت ومن غير فلتر ونور بسيط وبصور بالتليفون، بحبكم كلكم، هوايتي الجديدة المفضلة، أتمنى لكم سهرة سعيدة".

وجاء تعليق من أحد المتابعين: "بس برافو عليكي عرفتي توحشي شكلك بعمليات التجميل البوتكس ونفخ الشفايف، هي فين حلا شيحة"، لـ ترد عليه قائلة: "دي أنا على فكرة من غير أي عملية تجميل ولا أي حاجة، ده مكياج و إضاءة وزاوية تصوير بس كده".

كانت آخر مشاركات الفنانة حلا شيحة بمسلسل "إمبراطورية م" بطولة الفنان خالد النبوي وعرض في موسم دراما رمضان 2024، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة.

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