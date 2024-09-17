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اختفاء الزواج ورعب الإجهاض.. أحداث مشوقة بالحلقات الثلاث الأولى من "برغم القانون"

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ياسر رشاد - القاهرة - بدأت الحلقة الأولى من أحداث مسلسل “برغم القانون” ببحث الفنانة إيمان العاصي عن زوجها في يومها  الروتيني، لتفاجأ باختفاءه التام من المنزل وغلق هاتفه المحمول.

 

تنال مشاعر الخوف والاستنكار ملامح العاصي ليقطعها ظرف يحتوي على مبلغ مالي كبير ورسالة وداع “الفلوس دي سددي بيها ديوني وانسيني وماتدوريش عليّ”.

تخرج إيمان العاصي هائمة على وجهها في الشوارع وتبلغ أقسام الشرطة باختفاء زوجها وتعود ليلًا لأحضان أبنائها لتهرب من الضياع الذي تسبب فيه اختفاء زوجها لتقطع محاولات الهدوء اتصال طارئ من أحد الضباط ليبلغها بوجود جثة بنفس مواصفات زوجها.

 

حملت “ليلى” التي تقوم بدورها إيمان العاصي تلك الهموم والأزمات الطارئة مع جنينها الذي مازال في أسابيعه الأولى، لتتساءل كيف سيأتي إلى الدنيا في ظل اختفاء والده، هل ستستطيع تحمل مسئولية أطفالها الثلاث دون زوج لها وأب لهم.

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موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل برغم القانون 

تعرض حلقات مسلسل “برغم القانون”، يوميًا من الأحد إلى الخميس في الساعة 7 والنصف مساءً والإعادة على ON  دراما في العاشرة مساءً.

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تأتي أحداث مسلسل برغم القانون خلال 30 حلقة حول ليلة التي يهرب زوجها فجأة دون سابق إنذار بعد مرور أكثر من 10 سنوات على زواجهما، ومعها طفليها، ويكشف هروبه معلومات خطيرة عن حياته وأعماله.

أبطال مسلسل برغم القانون 

مسلسل برغم القانون بطولة إيمان العاصي، هاني عادل، محمد محمود عبد العزيز، محمد القس، وليد فواز، فرح يوسف، وهو من تأليف نجلاء الحديني وإخراج شادي عبد السلام.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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