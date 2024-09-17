أبطال مسرحية الأرتيست في ضيافة برنامج معكم منى الشاذلي

ياسر رشاد - القاهرة - يحل أبطال مسرحية الأرتيست والتى تعرض رحلة الفنانة القديرة زينات صدقي، ضيوفًا على برنامج "معكم منى الشاذلي" في حلقة يوم غد الأربعاء على قناة "ON".

يأتي ذلك بعد أن حققت مسرحية الأرتيست خلال المهرجان القومي للمسرح عدد كبير من الجوائز، فذهبت جائزة أفضل ممثلة دور أول لبطلة المسرحية هايدي عبد الخالق، وجائزة أفضل ممثلة دور ثان لفاطمة عادل، وجائزة أفضل ممثلة صاعدة ياسمين عمر.

وخلال الحلقة التي حضرها أبطال مسرحية الأرتيست والمخرج والمؤلف محمد زكى، يسردون فكرة المسرحية التي تبدأ بمكالمة الرئيس السادات للفنانة الكبيرة زينات صدقى.

حساني بشير

وفى جزء ثان من الحلقة، يكشف المذيع بقناة القاهرة الإخبارية الإعلامي حسانى بشير عن تفاصيل الرسالة التى كتبها على السوشيال ميديا والتى تسببت فى قلق متابعينه، حيث كتب حساني أنه أب لثلاثة بنات وولد وأنه يخشى من معاناتهم بعد وفاته لأنه يعيش وحيدا فى القاهرة بعد أن ترك أهله فى أسوان. وقال بشير أنه كتب تلك الكلمات بعد شعوره بالوحدة والخوف على بناته بعد انفصاله عن زوجته، ويوضح أنه بعد تلك الرسالة تلقى سيل من رسائل الحب والدعم.