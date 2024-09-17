مى عمر «رقاصة».. ودنيا سمير غانم «بنت ذوات»

ياسر رشاد - القاهرة - تسيطر البطولة النسائية على مسلسلات رمضان 2025، حيث تلعب 8 نجمات دور البطولة فى عدد من الأعمال حتى الآن، ما بين شخصيات الأكشن والكوميدى والاجتماعى والرومانسى.

وفى مقدمة هذه الأعمال مسلسل «أش أش» الذى يتناول حياة راقصة، والعمل يشارك فى بطولته بجانب مى عمر وماجد المصرى كل من كل من هالة صدقى، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسى، محمد الشرنوبى، طارق النهرى، عصام السقا، إيهاب فهمى، دينا وآخرين والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامى وإخراج محمد سامى.

وتخوض الفنانة منى زكى مسلسلات رمضان 2025 بـ «ناقص ضلع» تظهر الفنانة منى زكى بدراما رمضان 2025، والعمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج شركة ميديا هب – سعدى وجوهر، ويواصل صناع العمل اختيار الفنانين المشاركين والوقوف على كل التفاصيل قبل تحديد موعد البدء فى التصوير.

بينما تقدم الفنانة أمينة خليل خلال مسلسلات رمضان 2025 مسلسل «لام شمسية» المؤجل منذ ثلاث سنوات، وهو من تأليف مريم ناعوم وإخراج كريم الشناوى.

وبمسلسل نسخة واحدة لا تكفى المكون من 15 حلقة تظهر الفنانة هنا الزاهد فى رمضان، والعمل فكرة وإخراج ياسمين أحمد كامل، من إنتاج شركة «ميديا هب» للمنتج محمد السعدى.

وتظهر الفنانة ريهام عبدالغفور بمسلسل «ظلم المصطبة»، والعمل من إخراج هانى خليفة، تأليف أحمد فوزى صالح، ويشاركها فى العمل كل من فتحى عبدالوهاب، وإياد نصار.

واختارت الفنانة ياسمين عبدالعزيز اسم «وتقابل حبيب» لمسلسلها الجديد الذى يقوم بكتابته عمرو محمود يس، ويخرجه محمد الخبيرى، والعمل من إنتاج شركة سينرجى، ويشاركها فى بطولة العمل كريم فهمى.

وتعاقدت الفنان دنيا سمير غانم لخوض مسلسلات رمضان 2025، مع المنتج محمد السبكى منذ أيام قليلة، وتم الاستقرار على اسم «عايشة الدور» ليكون اسم مسلسلها الجديد.

وخلال العمل تعود دنيا سمير غانم للكوميديا مرة أخرى بهذا العمل، وبنت الذوات، وهذه الخطوط العريضة لعملها، حيث تظهر فى ثوب بنت ذوات تتعرض للعديد من المواقف التى تظهرها بشكل كوميدى.

مسلسل «عايشة الدور» من تأليف كريم يوسف وأحمد الجندى وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج محمد أحمد السبكى، وجار حاليًا ترشيح الفنانين المقرر ان يظهرون معها ف العمل.