ماجد المهندس.. مشاهدات أغنية "الجو" في أسبوعها الأول

ياسر رشاد - القاهرة - اجتاز الفنان ماجد المهندس بأغنيته الجديدة “الجو” حاجز المليون ونصف مشاهدة، خلال أسبوعها الأول من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

كلمات أغنية الجو ماجد المهندس

أغنية الجو من كلمات أحمد علوي، ألحان أحمد الهرمي، وتقول كلماتها "

الجو يبي له اثنين .. عشاق ولهانين .. الجو يقول شلون ! ماني معاك الحين ! مو ناقص احلى جو .. الا تجي ويحلو .. ونعيش انا وياك ع الحب متلاقين .. الجو يبي له اثنين .. عشاق ولهانين .. الجو يقول شلون ! ماني معاك الحين ! مو ناقص احلى جو .. الا تجي ويحلو .. ياليت انا وياك ع الحب متلاقين .. وياالله يالله ياروحي ابيك .. كلي من قلب احتريك .. عيني ع الساعه واقول يا تجيني يا أجيك .. ياالله يالله ياروحي أموت .. لك أنادي بألف صوت .. الحق الجو وتعال .. نص عمرك لا يفوت .. يازين كل شي راق .. والجو جو عشاق .. اثنين أيد بأيد .. واثنين مشتاقين .. وانا لحالي كنت .. وما اشوفك الا أنت .. واتخيلك وياي .. ع الحب متلهفين .. يازين كل شي راق .. والجو جو عشاق .. اثنين أيد بأيد .. واثنين مشتاقين .. وانا لحالي كنت .. وما اشوفك الا أنت .. واتخيلك وياي .. ع الحب متلهفين .. وياالله يالله ياروحي ابيك .. كلي من قلب احتريك .. عيني ع الساعه واقول يا تجيني يا أجيك .. ياالله يالله ياروحي أموت .. لك انادي بالف صوت .. الحق الجو وتعال .. نص عمرك لا يفوت ..

كما طرح ماجد المهندس “جننت قلبي” التي سجلت أكثر من مليون ونصف مشاهدة، وتقول كلماتها "

جنّنت قلبي بحبٍ يلوي ذراعي لاهو بتايب ولا عبّر تجاريبه امر الله اقوى احبك والعقل واعي ما جاب راسي سوى عشقك وتعذيبه سلّمت أمري وتفكيري مع اوجاعي وحبّيت ذاتك بإحسانه وعذاريبه ما كنت ناوي وما للحب اي داعي اذا الله راضي يسوق الخير ويجيبه شدّ انتباهي غرامٍ غيّر اطباعي حرّك شعوري واحس ربّي بلاني به وبكل هداوه لقيت القلب ملتاعي كان اهتمامي تكون اوّل مكاسيبه تبغى الصراحه يا روحي زانت اوضاعي ياللي لوحدك معاه ارتاح وودي به صار بحياتي وجودك أكبر إطماعي يا نبض قلبي ويا اغلى مطاليبه.