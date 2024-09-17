إطلالة أنيقة لـ بسمة بوسيل برفقة كلبها.. شـ ـاهدوا

ميرنا وليد - بيروت - إختارت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، إطلالة أنيقة للغاية لنهارها اليوم، وخطفت الأنظار بأسلوبها بتنسيقها.

وشاركت بسمة بوسيل الجمهور مجموعة صور عبر حسابها الخاص، وظهرت بإحداها مع كلبها الصغير، وقد إرتدت سروال واسع باللون الأسود، وبأزرار واضحة باللون الذهبي، ومعه بلايزر طويل باللون الأسود أيضاً وقد بكلت أزراره من الجهة الأمامية.

وقد نسقت مع الإطلالة مجموعة أكسسوارات باللون الذهبي، أضافت للإطلالة رونقاً خاصاً، ونظارات شمسية باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية، تركت بسكة شعرها منسدل وطبقت ماكياجاً ناعماً على وجهها يليق بملامحها.

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