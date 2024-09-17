حنان مطاوع تشارك في دراما رمضان 2025 بـ "دهب"

بعد تردّد طويل حول مشاركتها في الدراما الرمضانية، اتخذت الفنانة حنان مطاوع قراراً حاسماً، حيث تعاقدت على مسلسل جديد بعنوان "دهب"، مكوّن من 30 حلقة، للمشاركة به في موسم رمضان 2025.

ومن المقرر أن تبدأ حنان مطاوع تصوير مشاهدها في المسلسل قريباً، وهو من إنتاج إيهاب السرجاني وفينومينا، تأليف أحمد عاصم، وإخراج أسامة عرابي.

من ناحية أخرى، تواصل حنان مطاوع التحضير لـ مسلسل"حياة أو موت"، وهو من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج هاني حمدي وإنتاج احمد السبكي، وتدور أحداثه في 10 حلقات، ويُعرض على إحدى المنصات، ويشاركها في بطولته كل من: رنا رئيس، سلوى عثمان، أحمد الرافعي، محمد علي رزق، مصطفى حشيش، ومحمد المغربي.

يُذكر أن حنان مطاوع تنتظر عرض فيلم "هابي بيرزداي" خلال الفترة المقبلة، حيث انتهى تصوير العمل في حزيران (يونيو) الماضي، ويشاركها في بطولته: نيللي كريم، شريف سلامة، حنان يوسف، وعدد من الأطفال، وهو من تأليف وإخراج سارة جوهر.

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