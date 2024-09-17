مصطفى شعبان يعتذر عن فيلم كريم عبد العزيز وياسمين صبري

كشفنا منذ أيام عن مشاركة مصطفى شعبان في بطولة فيلم "المشروع" –اسم مؤقت– مع الفنانين كريم عبد العزيز وياسمين صبري وإخراج بيتر ميمي؛ ليكسر غيابه عن السينما الذي دام 14 عاماً، إلا أننا علمنا أن مصطفى شعبان اعتذر في النهاية عن المشاركة في الفيلم، وذلك في اللحظات الأخيرة بعدما أبدى موافقته في البداية.

عودة مصطفى شعبان للسينما تتأجل

مصطفى شعبان باعتذاره عن فيلم المشروع، تتأجل عودته للسينما مرة أخرى، ويستمر الغياب الذي بدأ منذ عام 2010 وتحديداً منذ تقديمه بطولة فيلم "الوتر" مع المخرج مجدي الهواري الذي شارك في بطولته: غادة عادل، أحمد السعدني، وأروى جودة، وجسد شعبان خلال أحداثه شخصية رائد شرطة يُدعى محمد سليم، يتولى التحقيق في قتل موزع موسيقي شاب حيث يتم اتهام شقيقتين فى القضية.

وفي سياقٍ آخر، يعمل مصطفى شعبان على التحضير لمسلسله الجديد "حكيم باشا" الذي يخوض به منافسات موسم دراما رمضان 2025، حيث يقدم الدراما الصعيدية لأول مرة في أحداث العمل الذي يشارك في بطولته: سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، منذر رياحنة، محمد نجاتي، وجارٍ التعاقد مع بقية الفنانين المشاركين في البطولة والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.

"المعلم" آخر أعمال مصطفى شعبان

قدم مصطفى شعبان فى موسم دراما رمضان 2024 مسلسل "المعلم"، وشارك في بطولته: سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسي، أحمد عبد الله محمود، أسامة الهادي، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، والطفل جان رامز، والعمل من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل.

ودارت أحداث المسلسل حول المعلم "مصطفى شعبان" الذي تأخذ حياته مساراً مختلفاً منذ طفولته بعد القبض على والده حامد كبير تجار السمك بتهمة تجارة الممنوعات، حيث اتفق عليه منافسوه التجار ودسُّوا الممنوعات في شحنة السمك؛ ليكبر المعلم ويقرر البحث عن الخائن الذي غدر بوالده ولكنه يجد أن أقرب الأشخاص له باعوا والده؛ فينتقم من الجميع ويعيد حقه الضائع.

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