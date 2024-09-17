شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العربية للمسرح تنعى الفنان إيمان الصيرفى والان مع تفاصيل الخبر

نعت الهيئة العربية للمسرح الفنان والمخرج المسرحى المصرى الكبير إيمان الصيرفى، ونشر الفنان الكبير غنام غنام نعى الهيئة عبر صفحته أيضا قائلا: "نشاطر الفنانين فى مصر والوطن العربى أحزانهم برحيل الفنان إيمان الصيرفى.. وداعا إيمان الصيرفى".

جدير بالذكر أن الفنان إيمان الصيرفى رحل بعد معاناة مع المرض لفترة، وكان آخر ظهور له فى المهرجان القومى للمسرح فى دورته الماضية، وفى الدورة قبل الماضية كان أحد أعضاء لجنة مشاهدة واختيار العروض المسرحية.

وإيمان الصيرفى مخرج مسرحى من مواليد 4 نوفمبر عام 1953، وشغل من قبل منصب ‏مدير عام فرقة الإسكندرية المسرحية‏ لدى ‏البيت الفنى للمسرح بوزارة الثقافة‏، وأخرج عددا من العروض المسرحية مثل مسرحية "خرابيش" عام 2011، وشارك بالتمثيل فى عدة أعمال، منها: سيت كوم راسين فى الحلال عام 2008، وفيلم من وراء الستار عام 2010، وشارك كممثل فى العديد من الأعمال المسرحية بمسرح الدولة، وشارك الفنان عادل إمام فى مسلسله الشهير "مأمون وشركاه"، وشارك فى فيلم "يا مسافر وحدك" مع المخرج شادى أبو شادى، ومن أعماله المسرحية: السلاطين الثلاثة عام 1985، فنان الشعب 1982، الدنيا لما تضحك 1979، الجراب 1988، الجبل 2009.