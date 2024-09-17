شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة الدولى للطفل يطلق مسابقة للأداء الصوتى لأفلام الكرتون والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مهرجان القاهرة الدولى للطفل العربى برئاسة الدكتورة داليا همام عن إطلاق جائزة المخرج عصام السيد فى الأداء الصوتى لأفلام الكرتون "الدوبلاج" فى دورته الثانية دورة الفنان الراحل "عبد المنعم مدبولي" والتي من المفترض انطلاقها خلال شهر نوفمبر القادم.

وأكدت الدكتورة داليا همام رئيس ومؤسس المهرجان أن هذه الجائزة جاءت إيمانا بأهمية الفنون في تنمية الوعي الانساني والمساهمة فى توعية النشء والشباب، وكذلك التشجيع على ممارسة الفنون بوصفها الوسيلة الهامة في تشجيع النشء بأن يكون مبتكرا فاعلا في المجتمع، ممارس لهواياته، فينعكس ذلك على سلوكه الإنساني بالإيجاب، وكذلك تدعيما للمواهب الشابة والنشء والمساهمة في تقديم جيل جديد من المبدعين.

وجاءت شروط جائزة عصام السيد في الأداء الصوتي لأفلام الكرتون كالتالي: أن يكون الأداء الصوتى/ الدوبلاج لأحد المقاطع، ألا تتجاوز مدة الفيديو 5 دقائق مجمعة أو متفرقة، أن يتناسب الأداء الصوتى مع الصورة، وتوجه المسابقة للنشء والشباب.

ويسلم الجائزة المخرج الكبير عصام السيد خلال فعاليات المهرجان، ويفتح باب المشاركات من 20 سبتمبر إلى 20 أكتوبر 2024، كما ترسل المشاركات على الإيميل التالى ‏[email protected].