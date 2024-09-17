شكرا لقرائتكم خبر عن ولاد الشمس يجمع أحمد مالك وطه دسوقى فى رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجمع مسلسل ولاد الشمس النجمين أحمد مالك وطه دسوقى، حيث يتقاسم الثنائى بطولة العمل المقرر عرضه فى دراما رمضان المقبل 2025، وهو فكرة أحمد مالك وسيناريو وحوار محمود عزت وإخراج عصام عبد الحميد وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن المقرر بدء التحضيرات الخاصة بالعمل خلال الأيام المقبلة.

"ولاد الشمس" يعيد أحمد مالك إلى الظهور فى دراما رمضان بعد غياب 3 سنوات، حيث كانت آخر أعماله فى رمضان، مسلسل "نسل الأغراب" الذى عُرض عام 2021 حيث شارك فى بطولته إلى جانب أحمد السقا وأمير كرارة ومى عمر، وآخرين، بينما ينتظر حالياً عرض مسلسل جديد من بطولته مكون من 10 حلقات، على إحدى المنصات الرقمية.

أما طه دسوقى فقارب على الانتهاء من تصوير فيلم "سيكو سيكو" الذى يتقاسم بطولته مع عصام عمر ويشارك فى العمل، على صبحي، خالد الصاوى، باسم سمرة، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس وإنتاج شركة united studios وfilm square، وتدور أحداثه فى إطار كوميدي ومقرر عرضه نهاية العام الجارى 2024.

وكان آخر أعمال طه دسوقى فى الدراما، مسلسل "حالة خاصة" من 10 حلقات من أعمال منصة watch it الأصلية، وشارك فى بطولته غادة عادل، وهاجر السراج حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على سبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.