شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل المخرج إيمان الصيرفى.. آخر ظهور له بمهرجان المسرح المصرى والان مع تفاصيل الخبر

رحل الفنان والمخرج المسرحى إيمان الصيرفى بعد معاناة مع المرض، وكان آخر ظهور له فى المهرجان القومى للمسرح فى دورته الماضية، وفى الدورة قبل الماضية كان أحد أعضاء لجنة مشاهدة واختيار العروض المسرحية.

إيمان الصيرفى مخرج مسرحى، من مواليد 4 نوفمبر عام 1953، وشغل من قبل منصب ‏مدير عام فرقة الإسكندرية المسرحية‏ لدى ‏البيت الفنى للمسرح بوزارة الثقافة‏، وأخرج عددا من العروض المسرحية مثل مسرحية "خرابيش" عام 2011، وشارك بالتمثيل فى عدة أعمال، منها: سيت كوم راسين في الحلال عام 2008، وفيلم من وراء الستار عام 2010.