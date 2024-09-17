شكرا لقرائتكم خبر عن خالد حماد يعلق على فوزه بجائزة أفضل موسيقى تصويرية بمهرجان جمعية الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الموسيقار خالد حماد على جائزة أحسن موسيقى تصويرية من مهرجان جمعية الفيلم المصرية عن فيلم "بيت الروبى"، وذلك في اليوبيل الذهبي للمهرجان، وهو العمل الذى حقق 120 مليون جنيه في السينمات، من بطولة النجم كريم عبد العزيز والنجم كريم محمود عد العزيز ونو راللبنانية، من إخراج بيتر ميمى.



خالد حماد

وقال حماد في منشور له عبر فيس بوك : ولمهرجان جمعية الفيلم مكانة كبيرة لكونه أحد أهم المهرجانات السينمائية في مصر والقائمين عليها من المتخصصين والمحبين الجادين لصناعة السينما، كما أنه أحد أعرق المهرجانات الفنية في مصر، أما على المستوى الشخصي فللمهرجان مكانة خاصة جداً لي بسبب حصولي على جائزة أحسن موسيقى تصويرية منه عدة مرات، وذلك في أفلام "فيلم ثقافي" و"عمارة ياعقوبيان" والجائزة الأقرب هى شهادة تقدير في الموسيقى لأول فيلم أقدمه في السينما وهو فيلم "ضحك ولعب وجد وحب".

فهذه الجائزة كانت الأولى في مسيرتي الفنية في عالم السينما عام 1994 عندما كنت لازلت طالبا في آخر المرحلة الثانوية وأول مرحلة الدراسة الجامعية "فقد بدأت العمل الفني في وقت مبكر جداً"، والآن في 2024 أحصل على جائزة من نفس المكان، وذلك جعلني أدرك أنني أعمل في هذا الحقل منذ نحو ثلاثون عاماً !!، و في النهاية أشكر جميع القائمين على مهرجان جمعية الفيلم.

فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.