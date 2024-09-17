شكرا لقرائتكم خبر عن منال الصيفى تحيى الذكرى الأولى لرحيل زوجها أشرف مصيلحى: نعم الزوج والأب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت المخرجة منال الصيفى الذكرى الأولى على وفاة زوجها الفنان أشرف مصيلحى، الذى رحل فى مثل هذا اليوم 17 سبتمبر الماضى، بعد صراع مع المرض، ويعد مصيلحى أحد أبرز نجوم الفن فى مصر، وتمتع بحسن الخلق والسيرة المميزة.

وكتبت منال الصيفى عبر حسابها الرسمى على فيس بوك: "النهاردة 17 / 9 الذكرى السنوية الأولى لرحيل أشرف أشهد أمام الله بأنك كنت نعم الزوج ونعم الأب، بالرغم من أنك مش موجود ولكن سيرتك الطيبة وطيبة قلبك مخلياك معانا طول الوقت".

وتابعت: "رجاء الدعاء له بالرحمة والدعاء ليا إني أقدر أكمل المشوار على أكمل وجه ألف رحمة ونور على روحك الطيبة ربنا يرحمك برحمته الواسعة ويسكنك فسيح جناته يارب".



منال الصيفى

يشار إلى أن آخر أعمال منال الصيفى مسلسل جروب العيلة، وشارك في بطولته سميحة أيوب، أحمد سعيد عبد الغنى، إسلام جمال، رشا مهدى، جيهان الشماشرجى، صفاء جلال، حنان سليمان وعدد آخر من الفنانين الشباب والوجوه الجديدة.

مسلسل "جروب العيلة" إنتاج شركة سينرجى، ومعالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وسيناريو وحوار منة فوزى وهند عبد الله، وتدور أحداثه في اطار اجتماعى عائلى ويناقش العديد من الأمور الخاصة بالعائلات، ومقرر عرض العمل قريباً على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.