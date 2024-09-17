شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة ناعية فنان الكاريكاتير باليوم السابع أحمد قاعود: خالص العزاء والمواساة لأسرته وأحبائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فنان الكاريكاتير الشاب "أحمد قاعود" باليوم السابع، والذي رحل عن عالمنا اليوم ؛ تاركًا أعمالًا فنية مميزة وملهمة قدمها بالعديد من الصحف والمواقع الإخبارية والذي شارك بالكثير من المعارض الفنية داخل وخارج مصر حاصدًا العديد من الجوائز. هذا وتتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بخالص العزاء والمواساة لأسرته وأحبائه وزملائه سألين المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.



المتحدة تنعي أحمد قاعود

اتسمت أعمال أحمد قاعود بالمزج بين ما هو اجتماعى وسياسى، ومواكبة القضايا الجماهيرية، والموضوعات التى تشغل الرأى العام بشكل دورى، مستخدماً فى ذلك خطوط وألوان تتسم بالرشاقة والجاذبية، وأفكاراً واضحة ومباشرة قادرة على الوصول إلى كل شرائح القراء على اختلاف اهتماماتهم ومستوياتهم الثقافية.

أحمد قاعود من مواليد 1986، وله العديد من البروتريهات المميزة فى الخليج 365، كما سبق له العمل فى العديد من الصحف والمواقع الإخبارية.