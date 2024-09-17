إلقاء القبض على رمز الموسيقى “ديدي” في نيويورك… اقرأ التفاصيل

ألقي القبض على شون “ديدي” كومز، رمز الموسيقى الأسطوريّ ورجل الأعمال، في نيويورك ليلة الإثنين كجزء من تحقيق فيدرالي مستمرّ.

تكشف المصادر أنّ مسؤولي الأمن الدّاخلي اعتقلوا “ديدي” في فندق بوسط مانهاتن، وتمّ نقله بعد ذلك إلى المكتب الميدانيّ لمكتب التّحقيقات الفيدرالي للاستجواب.

وبحسب ما ورد يرتبط الاعتقال بتحقيق جنائيّ أوسع يشمل محاكمة الاتّجار بالجنس وجرائم أخرى. وتزايدت هذه الاتّهامات خلال الأشهر القليلة الماضية، مع تنفيذ أوامر تفتيش لمساكن ديدي في كل من بيفرلي هيلز وميامي. كما انعقدت هيئة محلّفين كبرى للاستماع إلى شهادة العديد من المتّهمين في القضيّة.

واجه ديدي دعاوى قضائيّة متعدّدة تتّهمه بسوء السّلوك الجنسيّ والاعتداء. أبرزها جاء من صديقته السّابقة كاساندرا فينتورا، المعروفة باسم كاسي، التي اتهمته بسنوات من الاعتداء الجسديّ والجنسيّ. على الرّغم من أنّ الدّعوى تمّت تسويتها خارج المحكمة بعد وقت قصير من رفعها، إلّا أنّ “كومز” أصرّ على براءته طوال الوقت.

كما رفعت دون ريتشارد، العضو السابق في مجموعة الفتيات دانيتي كين، دعوى قضائيّة ضدّ “ديدي”، زاعمة أنّه تحرّش بها وهدّدها أثناء العمل معه من عام ٢٠٠٥ إلى عام ٢٠١٢. وتزعم دعوى “ريتشارد” أيضًا أنّها شاهدته يعتدي بعنف على “كاسي”.

وأعرب مارك أغنيفيلو، محامي “ديدي”، عن إحباطه إزاء التّطوّرات الأخيرة، مؤكّدًا أنّ “كومز” تعاون مع السّلطات طوال التّحقيق. وقال أغنيفيلو في بيان: “شون ديدي كومز هو رمز موسيقيّ ورجل أعمال عصاميّ ورجل عائلة محبّ ومحسن مشهود له”، مضيفًا أنّ موكّله يتطلّع إلى تبرئة اسمه في المحكمة.

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وتفاقمت مشاكل ديدي القانونيّة بسبب المداهمات الفيدراليّة على ممتلكاته في ميامي ولوس أنجلوس في وقت سابق من هذا العام. ويحقّق المحقّقون في التّحقيقات المتعلّقة بالاتّجار بالجنس وتوزيع المخدّرات وجرائم الأسلحة النّاريّة.

وبينما يتكشّف التّحقيق، يصبح مستقبل ديدي، على المستويَين المهنيّ والشّخصيّ، على المحكّ.