شكرا لقرائتكم خبر عن علا الشافعى ناعية أحمد قاعود: ربنا يجعل اللى مريت بيه فى ميزان حسناتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيس تحرير موقع وجريدة الخليج 365 فنان الكاريكاتير الزميل أحمد قاعود، الذى رحل عن عالمنا، منذ قليل، بعد صراع مع المرض.

وكتبت علا الشافعي عبر حسابها على "فيس بوك": "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون، ربنا يرحمك يا أحمد، فنان كبير ومبدع، وإنسان مفيش زيك، تحملت اللي مفيش حد يتحمله، وصبرت صبر الأنبياء والصالحين، على مرض عضال".

وتابعت: "ربنا يجعل كل اللي مريت بيه في ميزان حسناتك، ويرحمك رحمة واسعة يا رب العالمين، زميلنا الغالى أحمد قاعود فى ذمة الله، ربنا يصبر أهلك وكل حبايبك ويصبرنا".



علا الشافعي

اتسمت أعمال أحمد قاعود بالمزج بين ما هو اجتماعى وسياسى، ومواكبة القضايا الجماهيرية، والموضوعات التى تشغل الرأى العام بشكل دورى، مستخدماً فى ذلك خطوط وألوان تتسم بالرشاقة والجاذبية، وأفكاراً واضحة ومباشرة قادرة على الوصول إلى كل شرائح القراء على اختلاف اهتماماتهم ومستوياتهم الثقافية.

أحمد قاعود من مواليد 1986، وله العديد من البروتريهات المميزة فى الخليج 365، كما سبق له العمل فى العديد من الصحف والمواقع الإخبارية، وشارك فى العديد من المعارض داخل وخارج مصر، ونال العديد من شهادات التقدير والجوائز التقديرية.