شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحية "1 شارع المعز" بمشاركة ذوى الهمم فى مسرح الهناجر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يعرض اليوم بـ مسرح الهناجر الساعة السابعة مساء العرض المسرحى "1 شارع المعز" تأليف أحمد سمير وإخراج فيصل الشناوى، وموسيقى وتوزيع الملحن شريف حمدان، وكلمات وأشعار عبد الله حسن، واستعراضات محمد سميح، وديكور المسرحية وتصميم الخلفيات والفيديو دينا أحمد، والمسرحية تقدمها لجنة ذوى الهمم بالنادى الأهلى.

مسرحية "1 شارع المعز" تدور أحداثها من خلال رحلة مدرسية لإحدى المدارس، وأثناء الرحلة واستمتاع الأطفال بها يتم اختطاف طالب، لكن خاطفيه يذهبون به عبر الأزمنة المختلفة من تاريخ مصر، فيذهب مشرف الرحلة، والطلاب للبحث عن الطالب المخطوف عبر هذه الأزمنة التاريخية المتعددة، ليتعرف المشاهد من خلال هذه الرحلة على أجزاء من شكل الحياة فى مصر فى الأزمنة التى يمر بها الطلاب مع المشرف.

جدير بالذكر أن فكرة الدخول فى الأزمنة أو العودة لزمن معين فكرة تناولها الفن كثيرا سواء عبر السينما من خلال عدة أفلام مثل رسالة إلى الوالى مثلا لعادل إمام، أو فيلم سمير وشهير وبهير، أو من خلال المسرح، فالمكتبة العربية الخاصة بالمسرح تحتوى على العديد من تلك الأعمال ومنها مثلا مسرحية "صقر قريش" عبد الرحمن الداخل.