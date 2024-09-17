بالفيديو.. شيرين سايس صاحبة فيديو الساحل:" عمرو دياب اتصدم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

تحدثت الفنانة السورية شيرين سايس، عن كواليس لقائها الفنان عمرو دياب في الساحل الشمالي، وتصدرها محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، وذلك بعد ظهورها معه وهي تغني أغنية "برج الحوت" للهضبة.

وقالت شيرين خلال لقائها ببرنامج "Et بالعربي": "الموضوع كنت في الساحل ومديرة أعمالي عرفته عليا فـ قالتله على فكرة دي برج الحوت، وابتديت أغني ولما سمع صوتي اتصدم وقالي صوتك جامد جدًا جدًا، ومكنش الموضوع مترتب".

وبرز اسم شيرين سايس، عبر مواقع التواصل، بعد نشرها فيديوهات تقدم بها أشهر الأغاني ، ومنها "عليكي عيون" للمطرب أحمد سعد، والأغنية التركية الشهيرة "ارامام" للفنان إبراهيم تاتلسس و "صرنا صلح" للفنان وائل كفوري، وغيرها.

يذكر أن آخر أعمال الفنان عمرو دياب أغنية "تتحبي"، وهي من من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع محمد يحيى، ميكس وماستر أمير محروس.

اقرأ أيضًا:

وفاة فنان الكاريكاتير أحمد قاعود

آيتن عامر داخل سيارة في أحدث ظهور لها