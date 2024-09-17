أمام الطيارة.. أحدث ظهور لـ أحلام الشامسي مع زوجها والجمهور: "أجمل قصة حب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي جمهورها، صورة جديدة لها برفقة زوجها مبارك الهاجري.

ونشرت أحلام، الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "مع الحب أبو محمد في اللحظات التاريخية".

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "منورين، ربي يحفظكم، أجمل قصة حب، الله يديم المحبة، الملكة أحلام، الفخامة في صورة، أموت فيكي، حلاوتكم".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة أحلام أغنية "فدوة لعيونك" وهي من كلمات الأمير خالد الفيصل، وألحان الموسيقار طلال.

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