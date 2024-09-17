"قمر وهيطلع رخصة".. أكرم حسني يحتفل بعيد ميلاد ابنته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

احتفل الفنان أكرم حسني بعيد ميلاد ابنته، ونشر صورة تجمعها عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

وعلق حسني على الصورة، مازحًا: "مين كبر وبقى قمر وهيطلع رخصة".

وانهالت عليه تعليقات من المتابعين بالتهنئة، وجاءت كالتالي: "كل سنة وأنتم طيبين، كل سنة والقمر بخير، اللهم بارك، ربنا يفرحك بيها دايمًا، رورو الجميلة، ربنا يخليكم لبعض".

من جانب آخر، الفنان أكرم حسني حرص على تهنئة النجمة أنغام بعد نجاح حفلها الغنائي الذي أقيم مساء يوم الجمعة في جدة وسط حضور جماهيري ضخم، إلى جانب تواجد عدد من أبرز وألمع الشعراء والملحنين.

ونشر أكرم صورة من كواليس الحفل عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، ظهر خلالها برفقة النجمة أنغام وقائد أوركسترا الحفل هاني فرحات، إلى جانب الشاعر أمير طعيمة والملحن عزيز الشافعي وآخرون وعلق: "ليلة استثنائية من فنانة استثنائية، ألف مبروك يا نغومة يا فخر كل مصري".

وكشفت أنغام عن تواجد الفنان أكرم حسني ضمن جمهور الحفل وقام بالمزاح معه وقالت: "كنا فاكرينه بيهز وطلع شاعر كبير"، وقام أكرم بالوقوف تحية لأنغام وسط تصفيق الحضور.

تعاونت أنغام في ألبوم "تيجي نسيب" مع الفنان أكرم حسني حيث شارك في تأليف أغنيتين من كلماته وهما أغنية "تيجي نسيب" ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع حسن الشافعي، والأغنية الثانية هي "خليك معاها" من ألحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع نادر حمدي.

يذكر أن آخر مشاركات الفنان أكرم حسني كانت بمسلسل "بابا جه" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

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