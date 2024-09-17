شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم تتعاقد على فيلم جديد بتوقيع مريم ناعوم.. اعرف تفاصيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت النجمة نيللى كريم على بطولة فيلم جديد بعنوان مبدئى "انا ناسة" من تأليف مريم ناعوم، ومن إنتاج سكاى لميت أحمد الدسوقى، حيث من المقرر أن يبدأ تصويره الفترة المقبلة عقب الانتهاء من كافة تفاصيله، حيث لم يتم الاستقرار على اسم المخرج حتى الأن .

وبدأت نيللى كريم التحضيرات والاستعدادت لمسلسلها الجديد المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج أحمد الدسوقى وتأليف أمين جمال، وإخراج عبد العزيز النجار، وهو أول تعاون بين النجار ونيللى كريم في الدراما التليفزيونية، حيث جاء ترشيح النجار بعد تألقه في مسلسل حالة خاصة بطولة طه دسوقى، والذى حقق نجاحا كبيراً، كما أخرج مسلسل لحظة غضب بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين في رمضان الماضى.

وكانت قد صرحت نيللى كريم من قبل، إنها تحب العمل مع مخرجين جدد لأن عندهم حماس، مردفة: "كلنا كنا جداد وكنا أول مرة".

وذكرت خلال لقائها ببرنامج "العالم علمين"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد، أنها تحب خوض التجارب، مضيفة أنها انتهت من تصوير فيلم "هابي بيرث داي" ولفتت نيللى كريم، إلى أن قصة الفيلم عبارة عن أم مطلقة لها ابنة وخادمة في سن ابنتها، وكلاهما صديقتان، وتبدأ من هنا أحداث الفيلم ذو الفكرة المختلفة.

يشار إلى أن نيللى كريم قدمت العام الماضى مسلسل فراولة وشارك في بطولته كل من شيماء سيف، أحمد فهيم صدقى صخر، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى،، وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى.