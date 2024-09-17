انطلاقة قوية لمسلسل "برغم القانون".. وإيمان العاصى تقدم أداء استثنائيا

ياسر رشاد - القاهرة - النجمة تنجح فى تجسيد معاناة المرأة ببراعة.. وتبدع فى مشهد "المشرحة"



دراما مشوقة ومفاجآت غير متوقعة تشعل مواقع التواصل الاجتماعى.. والجمهور يترقب الأحداث

العمل يدخل فى قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة watch it.. وإيمان العاصى تلمع فى البطولة المطلقة



خطف مسلسل "برغم القانون" بطولة النجمة إيمان العاصى، الأضواء، عقب عرض الحلقات الأولى مباشرة، حيث لاقى العمل استحسان الجمهور منذ اللحظات الأولى لعرضه، وأثنى المشاهدون على الحبكة الدرامية المشوقة التي تمكنت من جذبهم من البداية، خاصةً مع طرح المسلسل لقضية اجتماعية مهمة تتعلق بالأسرة المصرية وغياب الزوج والبحث عن الحقيقة.

وتضمنت الحلقات الأولى أحداثا مثيرة منها حريق منزل "ليلى" التى تجسدها بحرفية إيمان العاصى، وإطلاق النار عليها عند ذهابها للبحث عن زوجها يجسده "محمد القس" في قريته ، وعثورها على ظرف به أموال كثيرة متروك من زوجها، وكتب فيه «سددي الديون اللي عليا بالفلوس دي وأنا همشي ومدوريش عليا"، وأيضا شهدت الحلقات ذهاب "ليلى" إلى قسم الشرطة لتحرر محضراً بتغيب زوجها، ويتم الاتصال بها وإبلاغها بالعثور على جثة لشخص فيها معظم مواصفات زوجها لتذهب إلى المشرحة وسط ترقب وصدمة كبيرة منها ولكنها تجد الجثة ليست لزوجها.

وقدمت النجمة إيمان العاصى أداءا رائعا فى أغلب المشاهد، خاصة فى مشهد المشرحة عندما ذهبت لتشاهد الجثة، حيث شكلت شخصية "ليلى" التى تقدمها باحترافية إيمان العاصى محور اهتمام الجمهور، إذ تمكنت الكاتبة من رسم شخصية مركبة ومؤثرة، فـ"ليلى" ليست مجرد ضحية لأفعال زوجها، بل هي امرأة قوية تسعى للكشف عن الحقيقة، وهذا ما جعل الشخصية أكثر جاذبية للمشاهدين، واستطاعت إيمان العاصى تقديمها بشكل مقنع ومؤثر، حيث تمكنت من تجسيد معاناة المرأة التى تواجه غياب زوجها، وتركت بصمة واضحة في نفوس المشاهدين الذين تعاطفوا معها بشدة، خصوصا فى مشهد المشرحة الذى قدمته ببراعة فائقة.

وحازت الحلقات الأولى من المسلسل على إعجاب الجمهور، حيث شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً كبيراً مع الحلقات، وعبر الجمهور عن إعجابه بالأداء التمثيلى للفنانين، وخاصة النجمة إيمان العاصي التى ظهرت بشكل مختلف تماما عن الأدوار التى قدمتها من قبل، كما تداولوا العديد من المقاطع والفيديوهات لبعض مشاهد العمل التى تؤكد نجاحه في جذب انتباههم.

ودخل المسلسل فى قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة watch it وذلك عقب عرض الحلقات الأولى مباشرة، ومن المتوقع أن يحقق مسلسل "برغم القانون" نجاحاً كبيراً خلال الفترة المقبلة، فالحبكة الدرامية المشوقة، والأداء المتميز للفنانين، والقضية الاجتماعية التي يتناولها العمل، كلها عوامل تدعو للتفاؤل بنجاح هذا المسلسل وتصدره قائمة الأعمال الدرامية الأكثر مشاهدة.



مسلسل برغم القانون يشارك فى بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.