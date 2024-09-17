نادي السينما يقدم فيلم "مدرسة أبدية" على المسرح الصغير بالأوبرا

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، ضمن نشاطها الثقافي والفكري وعبر سلسلة عروض نادي السينما فيلم "مدرسة أبدية" إخراج نانسى كمال، والذي يقدم لأول مره فى مصر، وذلك في السابعه مساء الأربعاء ١٨ سبتمبر علي المسرح الصغير، في إطار اهتمام الثقافة المصرية بمختلف مجالات الإبداع.



يعقب عرض الفيلم صالون ثقافي تديره الإعلامية رانيا رياض، بحضور أبطال الفيلم الملهمين وصناعه، سوزان رمسيس ويصا، مهندس اكرام منير نصحي، مدير التصوير نبيل سمير والمخرجه نانسي كمال.

قصة فيلم مدرسة أبدية

جدير بالذكر أن الفيلم تدور أحداثه حول العلاقه بين رمسيس ويصا واصف وجيلين من النساجين فى الحرانيه، وعرض مرتين في سالزبورج - النمسا.