شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مسلسل العودة فى عرضه الثانى على قناتى CBC و CBC دراما والان مع تفاصيل الخبر

انطلق مسلسل "العودة" للنجم شريف سلامة فى عرضه الثاني، على قناة CBC حيث يعرض من السبت للأربعاء الساعة 8 مساء، ويعاد الساعة 2 صباحاً، فيما يعرض على قناة CBC دراما الساعة 11 مساء ويعاد الساعة 5 صباحاً والساعة 3 مساء، وذلك بعد عرضه الأول على قناة DMC فى شهر نوفمبر من عام 2023.

مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، محمد رضوان، وليد فواز، حمزة العيلى، عصام السقا، تامر نبيل، بسنت شوقى، ولاء الشريف، محمد على رزق، محمد عبد العظيم، هاجر الشرنوبى، عايدة فهمى، سارة نور، شاهيستا سعد، أحمد والى، رحاب عرفة، هالة مرزوق، أحمد عبد الحميد، فتوح أحمد، عزوز عادل، عماد صفوت، ندى عادل.

كما يشارك فى بطولة مسلسل العودة، رنا خطاب، مصطفى خطاب، مجدى البحيرى، حليم الجندى، تامر مجدى، أحمد خالد، أميرة حافظ، وظهور خاص للفنانين سعيد صادق، لبنى ونس، اشرف زكى، مصطفى حشيس، صفاء الطوخى ومن تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

تدور أحداث مسلسل "العودة" في إطار صعيدى حول أدم الذي يعود لبلده الأقصر بعد اختفاء شقيقه يحيى في ظروف غامضة ليبدأ رحلة البحث عنه، وخلال البحث تتجدد علاقة الحب القديمة بين أدم وكيان التي لم يستطع الزواج منها قبل سفره لعدم قبول أهلها لتجمعهم الأحداث مرة أخرى، فهل ستنجح علاقتهم هذه المرة؟ وما مصير يحيى بعد ظهور دلائل على قتله وأن سر اختفائه هو خريطة قديمة لمنجم ذهب.