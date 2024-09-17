مصطفى كامل يشيد بتاريخ عمرو دياب: "الفنانون الحقيقيون يستحقون كل التقدير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- إسلام فاروق:

أشاد الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، بتاريخ النجم عمرو دياب الفني وذلك بالمؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء اليوم الاثنين بمقر النقابة في منطقة وسط البلد.

وقام مصطفى كامل بتوجيه رسالة خاصة للفنان عمرو دياب وكونه نجح في أن يكون له مكانة خاصة وسط نجوم جيله، وأنه يستحق كل الاحترام والتقدير نظرًا لمسيرته الفنية الاستثنائية.

وقال مصطفى كامل: "عمرو دياب قدر أن يقفز قفزة بين أبناء جيله، واستطاع أن يحقق النجاح الكبير، بينما كان هناك أيضًا أبناء من جيله تراجعوا وتكاسلوا".

وأضاف: "الشرفاء والفنانون الحقيقيون يستحقون منا كل التقدير والاحترام، أما الكسالى والمتراجعون لا يجب وضعهم في الحسبان مرة أخرى حتى وأن عظم تاريخهم".

كما أعلن مصطفى كامل في المؤتمر عن رفع نسبة المعاش 10% مطلع شهر ديسمبر المقبل في محاولة لمواكبة ظروف الحياة.

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