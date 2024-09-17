وائل كفوري يرد على رسالة شيرين عبد الوهاب

تفاعل النجم اللبناني وائل كفوري مع رسالة النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، والتي هنّأته من خلالها بـ يوم ميلاده.

وائل كفوري يرد على شيرين

هنّأت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب الفنان اللبناني وائل كفوري بمناسبة يوم ميلاده، وكتبت من خلال حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "إكس": "كل سنة وأنت طيب. يا أحلى الأصوات العربية وأقربها لقلبي".

ليرد عليها وائل كفوري من خلال حسابه على موقع "إكس": "حبيبة قلبي أنتِ" مرفقاً كلامه بالرمز التعبيري القلب الأحمر.

أحدث أعمال وائل كفوري

يُذكر أن الفنان وائل كفوري كان قد طرح منذ فترة فيديو كليب لأغنيته "لآخر دقة"؛ حيث تم تصويرها على مدى يوم بأكمله في بيروت، وظهر وائل بـ"لوك" صيفي.

الأغنية من كلمات وألحان رامي شلهوب، وتوزيع جمال ياسين، وإخراج عبدالله غانم. وتم تصوير الكليب على أحد شواطئ بيروت؛ حيث أطلّ وائل كمنسّق أغانٍ ينظّم احتفالاً على الشاطئ. وقد طغت الأجواء الصيفية المنعشة على الكليب، وكذلك المرح.

وسبق ذلك، إطلاق وائل فيديو كليب أغنيته "الوقت هدية"، من كلمات وألحان رامي شلهوب، وميكس وماستر جمال ياسين، ومن إخراج دان حداد، الذي اختار موقعين للتصوير هما: أستوديوهات تليفزيون لبنان، ومسرح المدينة.

على جانب آخر، كانت النجمة شيرين عبد الوهاب قد طرحت مؤخراً أحدث أغانيها، بعنوان: "عودتني الدنيا"، وذلك بعد حذفها جميع أغاني ألبومها الجديد من على قناتها الرسمية عبْر "تليجرام". وكان الشاعر أحمد المالكي قد طرحها بشكل رسمي عبْر حسابه الشخصي على موقع "الفيسبوك".

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