أحلام توجّه رسالة لأنغام بعد حفلها الأخير في جدة

وجّهت النجمة الإماراتية أحلام رسالة إلى الفنانة المصرية أنغام لتهنئتها، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الأخيرة في حفلها الأخير في جدة، والذي أُقيم على مسرح عبادي الجوهر.

أحلام مهنئةً أنغام: كل مرة تثبت بأنها صوت مصر

هنّأت الفنانة أحلام النجمة أنغام بعد نجاحها في حفلتها الأخيرة بجدة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "إكس"؛ حيث كتبت أحلام: "فنانة كبيرة كل ثانية ودقيقة تحافظ على تاريخها الكبير".

وأكملت أحلام: "الطبيعي وصولها لهذي المكانة، وكل مرة تثبت أنها صوت مصر اللي كلنا نفخر به. أنغام بحبك أوي. حفل رائع كأنتِ أنغامنا".

حفل أنغام بجدة

كانت النجمة أنغام قد أحيت مساء الجمعة الماضي، الحفل الذي أُقيم تحت عنوان: "صوت مصر"، وقدّمت به مجموعة من أغاني ألبومها الجديد "تيجي نسيب"، ومنها: "هو أنت مين"، و"إيه الأخبار"، و"أسكت"، و"بقا لك قلب"، و"موافقة"، و"كان بريء"، و"القلوب أسرا"، و"موافقة"، و"ماكنش وقته"، و"بنعمل حاجات"، وغيرها من الأغاني، وقد حقق الحفل نجاحاً كبيراً.

آخر أعمال أحلام

أحيت النجمة أحلام مؤخراً حفلاً غنائياً مميزاً مع النجمة نوال الكويتية، أُقيم على مسرح محمد عبده في الرياض، وذلك ضمن فعاليات جولة المملكة المرافقة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية المنتظرة في السعودية.

على الجانب الآخر، طرحت الفنانة أحلام مؤخراً أغنية جديدة بعنوان: "رضاج يا دبي" وذلك عبْر قناتها الرسمية بـ"يوتيوب"، وهي الأغنية التي أعدتها خصيصاً لوطنها الإمارات؛ تعبيراً عن مدى حبها وعشقها لهذا البلد. وجاءت الأغنية من كلمات سعادة عبدالله بن حمدان بن دلموك، ولحّنها أحمد الهرمي. وتقول: "رضاج يا دبي انكتب من رضاها أم الشيوخ الوافية بالبراهين هند المروة فخر حامي حماها، رحمة من المولى وروز الموازين".

قد يهمك أيضــــاً:

أحلام تفاجئ جمهورها بألبوم غنائي باللهجة المصرية

أحلام الشامسي ترد على الشائعات المتداولة حول حياتها الشخصية