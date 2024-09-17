أحمد السقا يتعاقد على عمل سينمائي جديد بعنوان «الديب»

تعاقد مؤخرا الفنان أحمد السقا على عمل سينمائي جديد بعنوان «الديب»، وجاري إنهاء التعاقدات مع جميع أبطال العمل، على أن يبدأ أولى تصوير مشاهد «الديب» أكتوبر المقبل.

تفاصيل فيلم «الديب»

العمل من بطولة احمد السقا من تأليف هاني سرحان، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي، وتم تغير أسمه من «خبطة العمر» إلى «الديب».

السقا يحصد جائزة أفضل ممثل

وحصد النجم أحمد السقا جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "السرب" في مهرجان الفضائيات العربية، والذي تم عرضه خلال الفترة الماضية، والذي قد أهدى هذه الجائزة للفنانة الراحلة ناهد رشدي التي عمل معها في بداية مشواره الفني.

مسلسل العتاولة

يذكر أن الجزء الأول من مسلسل العتاولة، شهد مشاركة كل من الفنان أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، مي كساب، فريدة سيف النصر، محمد التاجي، هدي الأتربي، مصطفى أبو سريع، ميمي جمال، مريم الجندي وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف هشام جلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

ودارت أحداث الجزء الأول مسلسل "العتاولة" في إطار من التشويق والإثارة، يتبع العمل قصة الشقيقين خضر ونصار، واللذين يعملان في النصب والجريمة، مما يضعهما في العديد من العقبات والمخاطر.

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