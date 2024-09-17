أحمد العوضي يوجه رسالة لـ ياسمين عبد العزيز

على هامش فعاليات مهرجان الفضائيات العربية، وجه الفنان أحمد العوضي رسالة إلى طليقته النجمة ياسمين عبد العزيز، والتي من المقرر أن تنافسه في المارثون الرمضاني القادم 2025.

رسالة أحمد العوضي لـ ياسمين عبد العزيز

علق الفنان أحمد العوضي من خلال لقائه مع موقع "ET بالعربي"، عن منافسته لطليقته الفنانة ياسمين عبد العزيز، في دراما رمضان المقبل 2025، قائلًا: "ياسمين عبد العزيز نجمة كبيرة، أتمنى مسلسلها يبقى رقم واحد في مصر، ومن قبل زواجي من ياسمين كنت من معجبيها، وأتمنى تكسر الوطن العربي في مسلسلها الجديد وأنا متأكد أن دا هيحصل وأتمنى ليها التوفيق والنجاح".

ولم تكن هذه المرة الأولي التي يشيد فيها أحمد العوضي بطليقته ياسمين عبد العزيز، فقدم لها الدعم سابقًا بعد نجاح حملة إعلانية لها لصالح إحدى شركات الاتصالات، كما كان سنداً وداعماً لها في عزاء المنتجين الأربعة .

أحمد العوضي يخوض الماراثون الرمضاني بـ "فهد البطل"

يخوض الفنان أحمد العوضي الماراثون الرمضاني المقبل 2025، بمسلسل "فهد البطل"، ويشاركه البطولة أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، صفاء الطوخي، ومن المقرر بداية التصوير في أكتوبر المقبل.

كما تم الكشف عن مسلسل ياسمين عبد العزيز والذي يحمل اسم "وتقابل حبيب"، الذي ستشارك من خلاله في منافسات دراما رمضان المقبل 2025، من تأليف الكاتب المصري عمرو محمود ياسين، وبطولة كريم فهمي.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة ياسمين عبد العزيز مع أحمد العوضي، كانت بمسلسل "ضرب نار" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2023.

قد يهمك أيضــــاً:

أحمد العوضي يكشف تفاصيل عن فيلمه القادم

وفاء عامر تكشف حقيقة خلافها مع أحمد العوضي و محمد رمضان