تجمعه بـ جاد شويري.. مصطفى حجاج يطرح أغنيته "الناس غدارة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طرح الفنان مصطفى حجاج، بالتعاون مع الفنان اللبناني جاد شويري، فيديو كليب أغنيتهما الجديدة "الناس غدارة" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

"الناس غدارة" يُعد الكليب الأول الذي يجمع جاد شويري ومصطفى حجاج، الأغنية من كلمات محمد شافعي، وألحان كريم عاشور، وتوزيع أحمد وحيد كينج، إنتاج وهندسة صوت هاني محروس، وإخراج جاد شويري، وإنتاج شركة إن جي ميوزيك برودكشن لهاني محروس.

ومن كلمات أغنية "الناس غدارة": "سهران أواصل ليلي بنهاري، بقيت مسجون بين أفكاري، ليه ليلي يا ليلي يا ليل. حملي تقيل بس أنا صابر ليه، ليلي يا ليلي يا ليل.. يا دنيا تميلي وأقول حاضر".