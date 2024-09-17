بالصور| نهال عنبر وأحمد عبدالعزيز ومحمد رياض في عزاء ناهد رشدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمد معروف:

أقيم مساء اليوم الاثنين 16 سبتمبر عزاء الفنانة ناهد رشدي في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، حيث استقبلت أسرتها عددا كبيرا من محبيها وأصدقائها من داخل وخارج الوسط الفني.

وكان من بين الحضور: الفنان أحمد عبدالعزيز، الفنان محمد رياض، الفنانة نهال عنبر، الفنان ناصر سيف، الفنان شريف خير الله، الفنان حمزة العيلي، الفنان محمد الصاوي، الفنان إسلام جمال، الفنانة بشرى، الفنان مصطفى خاطر، الفنان أحمد بدير، الفنانة وفاء صادق، الفنانة صفاء الطوخي، الفنان أحمد السقا، الفنان ياسر جلال، الفنانة سلوى عثمان، الفنان حجاج عبدالعظيم.

ورحلت ناهد عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح يوم السبت 14 سبتمبر، بعد صراع مع المرض.

شاركت ناهد رشدي في بطولة عدد كبير من الأعمال الفنية، ومن بين أشهر أدوارها شخصية سنية في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" أمام النجوم: نور الشريف، عبلة كامل، محمد رياض، وفاء صادق، منال سلامة، ياسر جلال، رشوان توفيق.

ومن أعمالها أيضا: مسلسل بدون ذكر أسماء، مسلسل واحة الغروب، فيلم الكف، مسلسل الحب وأشياء أخرى، فيلم أبناء وقتلة، مسلسل أرابيسك: أيام حسن النعماني.