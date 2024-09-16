بعد تكريمها في نقابة الفنانين السوريين.. شكران مرتجى تردّ على الساخرين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد تكريمها في نقابة الفنّانين في سوريا، تعرّضت الممثلة شكران مرتجى لحملة “سخرية” من قبل بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعيّ، حيث ادّعت أنّها “حصلت للتوّ على الجنسيّة السوريّة”، في حين أنّ مرتجى حصلت على عضويّة نقابة الفنّانين في سوريا.

وردّت مرتجى أخيراً على فيديو ساخر لأحد الحسابات، قائلة: “شكراً لكلّ التعليقات والمسخرة، هذه بطاقة نقابة الفنّانين وليست الجنسيّة، أنا أحمل الجنسيّة السوريّة منذ زمن، وهذا تكريم”.

وتابعت: “بالنسبة إلى المتنمّرين، واللجوء، والبطاقة الذّكيّة، أتشرّف فيها، وشكراً للمحبّين”.

وكانت مرتجى شاركت صوراً لها من التكريم، أرفقتها بتعليق: “التكريم في نقابة الفنّانين في الجمهوريّة العربيّة السوريّة”.

وكرّمت نقابة الفنّانين السوريّين، مرتجى، من خلال منحها “عضويّة الشرف” في النقابة، بعد 30 عاماً من مسيرتها الفنّية.

يُذكر أنّ شكران مرتجى ممثلة فلسطينيّة الأصل، أسّست مسيرتها الفنّية في سوريا، واشتهرت بأدوارها على مدار السنوات باللهجة السوريّة، وحصلت في ما بعد على الجنسيّة السوريّة.