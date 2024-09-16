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ماجد المهندس يُطلق “خوخة باب المصمك” بمناسبة اليوم الوطني السعودي

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ94، يُقدم الفنان ماجد المهندس أغنية جديدة، بعنوان “خوخة باب المصمك”، بالتعاون مع مجموعة “أم بي سي” ومايسترو بيتزا، وهي تسلط الضوء على قيمة الذكريات واللحظات المتراكمة جيلاً بعد جيل، في حاضر وماضي وذاكرة الوطن والشعب السعودي.

وتعيد فكرة الفيديو كليب الخاص بالأغنية للأذهان أهمية “خوخة باب المصمك”، حيث ما زال هذا الباب يحمل تذكار السهم الأول للفارس الأمير فهد بن جلوي، ليظل رمزاً وطنياً وشاهداً على آثار تلك المعركة التاريخية، التي حقق بعدها الملك عبدالعزيز آل سعود، وحدة المملكة.

وتستحضر أغنية اليوم الوطني السعودي الـ 94 كشاهدٍ على “الفروسية والكرم والشجاعة والفزعة لتوحيد البلاد وتأسيس الأمجاد”، فيما تتعاقب الصور والمشاهد خلال الأغنية لتعكس أهمية القيم والعادات والتقاليد والأسرة والتراث، في موازاة التطور والعلم والثورة الحضارية التي تشهدها المملكة العربية اليوم على كافة الأصعدة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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