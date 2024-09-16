ظهرت في عزاء ناهد رشدي.. أحدث ظهور لـ ماجدة زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمد معروف:

شهد عزاء الفنانة ناهد رشدي، الذي أقيم مساء اليوم الاثنين 16 سبتمبر، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، أحدث ظهور للنجمة الكبيرة ماجدة زكي، التي حرصت على تقديم واجب العزاء ومواساة أسرة الراحلة.

وحضر العزاء، عددا كبيرا من نجوم الفن، بينهم: الفنانة بشرى، الفنان مصطفى خاطر، الفنان أحمد بدير، الفنانة وفاء صادق، الفنانة صفاء الطوخي، الفنان أحمد السقا، الفنان ياسر جلال، الفنانة سلوى عثمان، الفنان حجاج عبدالعظيم.

شاركت ناهد رشدي في بطولة عدد كبير من الأعمال الفنية، ومن بين أشهر أدوارها شخصية سنية في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" أمام النجوم: نور الشريف، عبلة كامل، محمد رياض، وفاء صادق، منال سلامة، ياسر جلال، رشوان توفيق.

ومن أعمالها أيضا: مسلسل بدون ذكر أسماء، مسلسل واحة الغروب، فيلم الكف، مسلسل الحب وأشياء أخرى، فيلم أبناء وقتلة، مسلسل أرابيسك: أيام حسن النعماني.