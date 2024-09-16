بالصور| وفاء صادق وأحمد بدير وبشرى في عزاء ناهد رشدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمد معروف:

حرص عدد كبير من نجوم الفن، على تقديم واجب العزاء في الفنانة ناهد رشدي، والتي غادرت عالمنا في الساعات الأولى من صباح يوم السبت الموافق 14 سبتمبر.

وكان من بين حضور العزاء الذي أقيم مساء اليوم الاثنين في مسجد الشرطة بالشيخ زايد: الفنان أحمد بدير، الفنانة وفاء صادق، الفنانة صفاء الطوخي، الفنان أحمد السقا، الفنان ياسر جلال، الفنانة بشرى، الفنانة سلوى عثمان، الفنان حجاج عبدالعظيم، الفنان مصطفى خاطر.

شاركت الراحلة ناهد رشدي في بطولة عدد كبير من الأعمال الفنية، ومن بين أشهر أدوارها شخصية سنية في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" أمام النجوم: نور الشريف، عبلة كامل، محمد رياض، وفاء صادق، منال سلامة، ياسر جلال، رشوان توفيق.

ومن أعمالها أيضا: مسلسل بدون ذكر أسماء، مسلسل واحة الغروب، فيلم الكف، مسلسل الحب وأشياء أخرى، فيلم أبناء وقتلة، مسلسل أرابيسك: أيام حسن النعماني.