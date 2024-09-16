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مصطفى كامل يعلق على أزمتي محمد فؤاد وشيرين عبدالوهاب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- إسلام فاروق:

تحدث الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، عن الأزمات التي مر بها عدد من الفنانين خلال الفترة الماضية، منهم: الفنان محمد فؤاد والفنانة شيرين عبدالوهاب وذلك بالمؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء اليوم الاثنين بمقر النقابة في منطقة وسط البلد.

وعن أزمة الفنانة شيرين عبدالوهاب مع شركة روتانا قال: "دي أمور مادية وقضائية".

أما عن أزمة الفنان محمد فؤاد الأخيرة مع طبيب في أحد المستشفيات، قال: "كان لابد أقف معه، وأناشد نقيب الأطباء أن الأمر يعدي على خير".

وأعلن مصطفى كامل عن رفع نسبة المعاش 10% مطلع شهر ديسمبر المقبل في محاولة لمواكبة ظروف الحياة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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